IostoconDecaro | Pagano Pd a Notizie com | “Normativa contro le mafie nelle pa usata a scopi politici | serve una riflessione”

(Di sabato 23 marzo 2024) In piazza a Bari questa mattina sono scesi amministratori locali di tutti i coloriper dimostrare solidarietà al sindaco Decaro. Nel capoluogo pugliese c’è stata una mobilitazione senza precedentila mafia, con i cittadini al fianco del “sindaco per bene” Antonio Decaro, dopo la notizia del provvedimento di accesso ispettivo disposto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Comune, che di fatto apre l’ipotesi dello scioglimento. La decisione è stata presa dopo i 130 arresti delle scorse settimane, che hanno portato alla luce un sistema di voto di scambio politico-mafioso alle elezioni comunali del 2019. Manifestazione a Bari per Antonio Decaro, Ubaldo(Pd) (Ansa Foto) –.comGiù le mani da Bari: questo lo slogan della manifestazione organizzata da ...