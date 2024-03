Sorpresi con attrezzi atti allo scasso | denuncia e foglio di via obbligatorio per due pregiudicati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Questura di Avellino ha intensificato, anche alla luce delle determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Paola Spena, i servizi di controllo del territorio in città e in provincia. Nel corso delle predettavità, nella notte del 4 marzo u.s., due cittadini originari del foggiano, rispettivamente di anni 46 ed anni 43, sono stati fermati a bordo di un’autovettura perché notati aggirarsi per le strade del centro, in evidente atteggiamento sospetto. Nel corso dell’identificazione, oltre ad acclarare a loro carico pregiudizi di Polizia, venivano rinvenuti all’interno del veicolo, ben occultati, grimaldelli e numerosi, nonché due centraline solitamente utilizzate per la cifratura e ...