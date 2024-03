Falchetti ko al “Menti” 1-0 | nel finale decide un rigore di Candellone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ servito un calcio dia dieci minuti dalla fine, complice un fallo di mano ingenuo di Anastasio per piegare al “” una buona Casertana, ma a tratti troppo timida per riuscire a farla franca contro la prima della classe con l’attenuante delle assenze di Proietti e Toscano. I ragazzi di mister Cangelosi hanno sofferto il perenne ritmo infernale imposto alla gara dalla Juve Stabia, ma nel primo tempo la sfida è andata avanti sui binari di un sostanziale equilibrio con qualche buona occasione per entrambe. Ma le tante energie spese hanno sfiancato i rossoblù, subito in difficoltà nella ripresa quando le Vespe hanno ulteriormente alzato il baricentro sfiorando più volte il vantaggio. L’innesto di Curcio al 15’ è stata la mossa per dare un punto di riferimento in attacco alla Casertana, alla quale la Juve Stabia non ha ...