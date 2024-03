Scontro frontale tra due motociclisti | ricoverati al ’Bufalini’

(Di lunedì 4 marzo 2024) Non sono in pericolo di vita, anche se sono stati trattenuti tutti e due per ulteriori accertamenti all’ospedale Bufalini di Cesena. Sembra sia stato unquello accaduto fra due moto ieri dopo le 12.30 in via Gualdo in territorio di Cesena al confine con Roncofreddo, di fianco alla E45. Alla guida delle due moto c’erano due uomini residenti a Cesena, uno di 78 anni e uno di 42. Subito alcuni passanti in auto e anche residenti a Gualdo hanno allertato i soccorsi in quanto le due persone si lamentavano e c’è stata grande preoccupazione soprattutto per l’uomo anziano. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena i due cesenati che sono stati visitati e poi trattenuti. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale di Cesena, Mercato Saraceno e ...

