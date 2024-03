Oba Femi | gli errori da non fare

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un nuovo volto per il brand di NXT, il nigeriano classe 1998 Isaac Odugbesan che tutti conosciamo come Oba. Con i suoi 193 cm di altezza e il suo fisico possente riesce a rendere al meglio sul ring grazie a uno stile potente. La sua esperienza effettiva nel pro wrestling è di circa un anno. Dopo un passato nel mondo dell’atletica ha firmato nel 2021 per la WWE debuttando però solamente a NXT Level Up a fine 2022. Il suo vero debutto ad NXT però è arrivato solamente ad aprile 2023, quindi meno di anno fa. Ha subito sbaragliato la concorrenza e nel passato anno ha conquistato un importante torneo come l’NXT Breakout Tournament sconfiggendo in finale Riley Osborne. Con la sua occasione titolata ha sconfitto Dragon Lee conquistando il suo primo titolo, detenuto tuttora, l’NXT North American Title. Già una difesa con successo per lui a Vengeance Day ...