Ferreri Caputi | «Più comunicazione degli arbitri? C’è un designatore che spiega»

(Di lunedì 4 marzo 2024) Maria Soleha rilasciato un’intervista al Messaggero. Il quotidiano le chiede della sua carriera, delle difficoltà e delle prospettive future della classe arbitrale. Nessun cenno al momento delicato dell’Aia. Il leit motiv è “ha cambiato la storia”, a tal punto che la Lega gli ha dedicato un docufilm: “Un giorno di Sole”. Il Messaggero scrive che gliitaliani sono un vanto, nonostante l’opinione pubblica non siano all’altezza: «Se lo si crede, non è un difetto nostro, ma di chi lo pensa. Magari il problema non viene da noi, almeno io non la penso così».: «In Italia ci siamo messi al passo. Sento che c’è parità di genere»ha fatto la storia arbitrano in Serie A ...

Ferrieri Caputi: 'Sento la parità di genere fra gli arbitri, in Italia ci siamo messi al passo': Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima arbitro donna della nostra Serie A che in questa stagione ha già 12 partite diretta da primo fischietto in stagione fra Serie.calciomercato

Le aperture inglesi - Al City il derby di Manchester con super Foden. E Guardiola lo esalta: Sulle prime pagine inglesi di oggi, lunedì 4 marzo 2024, si parla principalmente della vittoria del Manchester City nel derby contro il Manchester.tuttomercatoweb

Inter, derby con scudetto Gazzetta: "Può vincere la seconda stella in casa del Milan": Tolto l'asterisco dalla classifica, ormai per l'Inter è solo questione di tempo per festeggiare la seconda stella. Con il 4-0 all'Atalanta la squadra di Inzaghi ha 12 punti di vantaggio sulla Juventus ...tuttomercatoweb