A 10 anni in classe con niqab | scoppia caso a Pordenone

(Di lunedì 4 marzo 2024) AGI - Un'alunna di 10si è presentata innella quarta elementare di una scuola dicon il '', il velo islamico che copre l'intero corpo e il volto della donna, lasciando scoperti solo gli occhi. Ilè stato segnalato dalla maestra. La bambina, secondo quanto riferito daToday, sarebbe un'immigrata di seconda generazione, nata in Italia da una famiglia musulmana di origine africana. Dopo che la maestra ha chiesto ai genitori che la bambina il giorno successivo venisse a scuola almeno con il volto scoperto, l'indomani l'alunna non indossava più la parte superiore del. Intanto, però, interviene anche la politica: il segretario regionale della Lega del Friuli-Venezia Giulia, Marco Dreosto, ha definito "inaccettabile" il ...

