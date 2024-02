Scontri al corteo | restano i lividi | Torneremo sul lungarno Non ci fermate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Firenze, 29 febbraio 2024 – Ci mette la faccia Maria. Nonostante il livido sotto l’occhio e i dolori non ancora del tutto assorbiti, ieri ha voluto scendere in piazza Santissima Annunziata accanto ai suoi amici del collettivo K1 del liceo Machiavelli-Capponi, per chiedere a gran voce "la fine del conflitto, il cessate il fuoco immediato, la fine dell’occupazione coloniale israeliana". "Non saranno i manganelli a fermarmi", ci aveva detto la giovane dopo che lo scorso venerdì, durante gli, si era beccata un colpo sul volto, con tanto di rottura del setto nasale e taglio sotto l’occhio. E così è stato: con in mano il megafono Maria ha ripetuto che "in questi giorni non gli è stata fatta la domanda più importante": ovvero "perché eravamo in quel?". Per la pace, per "riportare il discorso centrale verso la necessità di parlare di ...