L’Inter vola in solitaria | Atalanta ko per 4 a 0 I nerazzurri a +12 dalla Juve – Le foto

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Continua la striscia positiva della capolista.ha messo in mostra una prestazione di forza, battendo l’con un sonoro 4-0, il secondo di fila dopo quello contro il Lecce, che non lascia spazio a interpretazioni. La squadra di Simone Inzaghi, con questo risultato, allunga in maniera significativa sullantus, portandosi a +12 in classifica. Matteo Darmian. ANSA/DANIEL DAL ZENNAROapre le danze al 26? con un gol nato da un’incertezza del portiere atalantino. Carnesecchi, uscito per anticipare Mkhitaryan, perde il controllo del pallone che finisce sui piedi di Darmian. Il difensore nerazzurro, con freddezza, approfitta dell’errore e deposita la sfera in fondo al sacco con un tiro rasoterra che non lascia scampo. Lautaro Martinez. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO Al 47?, proprio allo scadere ...