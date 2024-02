Per la Alliance in programma una nuova campagna artica

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lascatterà a metà giugno: dopo una prima parte in cui sarà gestita in via esclusiva dalla Nato, ad agosto diventerà laboratorio di analisi galleggiante per i ricercatori italiani. Nave(nella foto) è in questi giorni all’ormeggio nella darsena del porto militare spezzino, ma fra pochi mesi ripartirà per l’ormai consuetanelle acque polari a nord ovest delle Isole Svalbard. Lo scorso anno, i team di ricerca a bordo dell’unità navale si erano cimentati in osservazioni e studi finalizzati al monitoraggio delle temperature e della salinità dell’acqua in relazione alla circolazione nell’Atlantico settentrionale, analizzando contestualmente i cambiamenti nell’Artico, la propagazione acustica, l’impatto dei cambiamenti climatici sull’oceanografia e sul rumore ambientale nelle acque polari. ...

