Peccati di gola

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La, peccato capitale. Ma anche fonte di guai. Lo sanno bene due ladruncoli di Lipomo, paesone della Brianza lariana, lesti a impadronirsi del furgone di un fornaio imbottito di panini, croissant e pizzette pronti alla consegna. I due, ansiosi di raggiungere un posto sicuro per consumare la colazione a sbafo, non si sono accorti che dal portellone del veicolo, rimasto aperto, piovevano prodotti da forno. Inconsapevoli Pollicino, hanno messo sulla buona strada i carabinieri, che hanno avuto buon gioco ad acciuffarli. Niente scorpacciata, quindi, per i due malfattori affamati. Ma una denuncia, ben più indigesta.