Draghi all’Ue | riformare i meccanismi decisionali Le sfide globali

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lo strumento migliore è emettere debito comune per finanziare gli obiettivi comuni, a cominciare dalla difesa. Ma non c’è accordo tra i principali paesi della Ue. L’idea di un vero “fondo sovrano” ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

È un momento cruciale per il futuro economico dell'Unione europea con i Ventisette paesi facenti parte, alla ricerca della soluzione migliore per far ... (ilgiornaleditalia)

Draghi sferza la Ue:: "È l’ora delle riforme. Non si può sempre dire di no a tutto": Mario Draghi ha esortato l'Ue a agire con urgenza per rafforzare la competitività europea di fronte alle sfide della digitalizzazione, del cambiamento climatico e del contesto geopolitico in ...quotidiano

SCENARIO UE/ Draghi e la svolta (im)possibile per ridurre il gap con gli Usa: L'ex Presidente della Bce ha sollecitato ingenti investimenti in Europa per risollevarne l'economia. Cosa che sarebbe utile dopo anni di politiche austere ...ilsussidiario

“Please, do something”, la doppia sveglia di Draghi all’Ue: You decide what, but please do something: you can’t spend all your time saying no ... che militari – sta costringendo l’Ue a riesaminare il proprio approccio alla globalizzazione”, ha aggiunto Draghi.policymakermag