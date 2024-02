"Sono diventata suora anche se mamma non voleva"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Suor Stefania, direttrice della scuola Cuore Immacolato di Maria, insegnate per tanto tempo, con grande dispiacere ha lasciato l’insegnamento per ricoprire il ruolo di direttrice. Ha avuto voglia di dire “no” a questo incarico, ha riflettuto, e ha accettato questa proposta. "Penso che non dobbiamo vedere i no sempre al negativo, tutto dipende dalle situazioni, da chi te lo dice, dipende insomma da tante cose. Sicuramente un no può essere un momento formativo, ci può far pensare, far crescere e fare cose belle nella vita. Quando i genitori, gli insegnanti ci dicono no, lo fanno per il nostro bene, quindi non dobbiamo subito arrabbiarci ma dobbiamo comprendere perché questo ci aiuta a crescere, a maturare: nella vita incontrerete no importanti ma adesso imparate ad allenarvi con i no meno pesanti. E’ importante fin da piccoli saper gestire, senza fare i capricci i no. Quando ero piccola ...