Duplice omicidio di Cisterna | Renèe poteva salvarsi se Sodano non l’avesse finita

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 Le indagini delle forze dell’ordine suldi, che ha visto il finanziere Christiansparare, con la pistola di ordinanza, contro la madre e la sorella della ex fidanzata, hanno portato alla luce nuovi particolari circa la dinamica del tragico evento. Le nuove informazioni emerse dall’indagine della Polizia Scientifica, come riportato dal Corriere della Sera, gettano una luce ancora più oscura sull’evento. Nonostante quanto affermato da, che ha detto di aver ucciso la giovanecome gesto di pietà per evitarle ulteriori sofferenze, la realtà sarebbe ben diversa. La ricostruzione degli eventi suggerisce che Nicoletta Zomparelli, 46 anni, sia stata la prima vittima, avendo cercato invano di difendersi ...

La cittadina, ancora sotto shock per il Duplice omicidio , si prepara per i funerali di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, uccise lo scorso martedì pomeriggio ... (tg24.sky)

Cisterna di Latina, Renée Amato poteva salvarsi. «Christian Sodano l'ha uccisa mentre provava a rialzarsi»: È il nuovo elemento che emerge dal fascicolo redatto dalla polizia scientifica sul Duplice femminicidio a Cisterna di Latina. Secondo la ricostruzione, la prima ad essere stata uccisa è stata ...ilmessaggero

Cisterna di Latina, Sodano ha finito la sorella di Desirée con due colpi quando era in ginocchio: Christian Sodano aveva raccontato di aver finito Renée Amato per non farla soffrire. Ora i rilievi balistici raccontano un’altra verità: il finanziere autore della strage di Cisterna non avrebbe ...fanpage

