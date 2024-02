Venti anni senza Marco, il sindaco torna bambino: "Usciva di casa per allenarsi, per me era come vedere Maradona"

Venti anni fa usciva in sala ‘La passione di Cristo’ di Mel Gibson (Di domenica 25 febbraio 2024) Firenze, 25 febbraio 2024 – Esattamente 20 anni fa, il 25 febbraio del 2004, usciva nelle sale un film destinato a fare epoca e a far discutere, ‘La passione di Cristo’ di Mel Gibson. Racconto anche troppo realistico del martirio di Gesù, girato nell’aspra Matera, costò oltre 20 milioni di dollari, incassandone oltre 611 milioni. In Italia arrivò nelle sale ad aprile, e mentre il film volava ovunque al box office, non mancarono insieme al successo anche le polemiche. Su tutte, le accuse di integralismo cattolico e di presunto antisemitismo. ‘La passione di Cristo’, pellicola sottotilata e molto particolare e realistica, sorprese gli spettatori, a cominciare dalla lingua parlata dagli attori, che recitarono in latino ed aramaico. Le scene del martirio vennero poi ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di domenica 25 febbraio 2024) Firenze, 25 febbraio 2024 – Esattamente 20fa, il 25 febbraio del 2004,nelle sale un film destinato a fare epoca e a far discutere, ‘Ladidi Mel. Racconto anche troppo realistico del martirio di Gesù, girato nell’aspra Matera, costò oltre 20 milioni di dollari, incassandone oltre 611 milioni. In Italia arrivò nelle sale ad aprile, e mentre il film volava ovunque al box office, non mancarono insieme al successo anche le polemiche. Su tutte, le accuse di integralismo cattolico e di presunto antisemitismo. ‘Ladi, pellicola sottotilata e molto particolare e realistica, sorprese gli spettatori, a cominciare dalla lingua parlata dagli attori, che recitarono in latino ed aramaico. Le scene del martirio vennero poi ...

Notizie Correlate Venti; anni; usciva;

Altre Notizie Venti; anni; usciva;

Nasce Audiovisual Hub, la prima scuola (gratuita) a Napoli per i mestieri del cinema: “In quasi Venti anni di attività sociali e di promozione delle istanze dei più giovani, abbiamo spesso intercettato una domanda di cultura e di lavoro che questa città sa cogliere. E ora che Napoli è ...napoli.repubblica La verità degli studenti. "Venti giorni di prognosi, denuncerò la polizia. Noi caricati a freddo": Parla Maria la 21enne con il naso rotto: "Sto cercando video per fare chiarezza". Intanto spunta il caso Machiavelli Capponi, gli alunni si sfogano. "Noi minacciati da alcuni prof: voti bassi e note s ...lanazione Ferragamo, dagli anni '20 un'ode alla libertà: Piume e trasparenze o lane pesanti e cappotti severi: liberi tutti sulla passerella di Ferragamo, dove va in scena la collezione per il prossimo Autunno-Inverno 2024, davanti a ospiti come Mahmood. (A ...ansa

Video di Tendenza