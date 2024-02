(Di domenica 25 febbraio 2024)-Inter 0-4 Falcone 6: non può nulla sulle reti concesse in modo agevole dai suoi compagni, anzi limita il passivo in un paio di...

Serie A - Le pagelle di Lecce-Inter 0-4: la 'carica' di Lautaro, l'energia di Frattesi, il lavoro di Inzaghi: SERIE A - I voti ai protagonisti di Lecce-Inter 0-4 con le pagelle della partita: il migliore è Lautaro Martinez che per la terza stagione consecutiva va ad almeno quota 20 in Serie A, ma è un'Inter ...eurosport

Lecce, le pagelle di CM: Touba e Baschirotto male sui gol, si salvano in pochissimi: Lecce-Inter 0-4 Falcone 6: non può nulla sulle reti concesse in modo agevole dai suoi compagni, anzi limita il passivo in un paio di occasioni Gendrey 5,5: si li.calciomercato

Le pagelle di Lecce-Inter. La fase difensiva dei giallorossi fa acqua e Falcone ne raccoglie 4: "Salta", il nuovo singolo degli Accasaccio, è una traccia esplosiva che apre la strada a una serie di nuovi inediti che la band pubblicherà mensilmente da gennaio a maggio 2024.leccenews24