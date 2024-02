Highlights e gol PSG-Rennes 1-1 | Ligue 1 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilcon glie i gol di PSG-, sfida valevole per la ventitreesima giornata di1 202/. Una straordinaria rete di mine Gouiri sblocca il risultato durante la prima frazione di gioco, poi durante gli ultimi secondi del recupero, al 95°, Ramos viene atterrato in area di rigore e dopo l’intervento del VAR segna dagli undici metri il gol del pareggio. SportFace.

Borussia Dortmund – Hoffenheim 2-3 Highlights e gol: Beier rimonta i gialloneri! – VIDEO: Borussia Dortmund - Hoffenheim: ecco gli Highlights e i gol della sfida valevole per la ventitreesima giornata di Bundesliga ...generationsport

Cagliari-Napoli: video, gol e Highlights: Beffa al 96' per la squadra di Calzona, che torna a segnare in trasferta ma non vince da tre mesi lontano dal 'Maradona'. In avvio ci provano Jankto e Lapadula, chance anche per Raspadori. Annullata d ...sport.sky

Salernitana Monza: Highlights e gol della gara: L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli ...news-sports