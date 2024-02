**Russia: Schlein, ‘Salvini butti felpa Putin, no ambiguità in governo’**

Mosca, protesta delle mogli dei soldati: decine di arresti: Per tornare a manifestare hanno scelto questo giorno, non uno qualunque, ma il secondo anniversario dell'invasione ucraina da parte della Russia. Le mogli dei soldati che da due anni combattono al ... tg.la7

A fuoco impianto russo usato per produrre missili e droni: (ANSA) - ROMA, 24 FEB - Secondo il media russo Mash, vicino ai servizi segreti di Mosca, un vasto incendio in un importante impianto metallurgico nella Russia centro-meridionale - la Nlmk di Lipetsk - ... gazzettadiparma

Ungheria: Schlein, ‘continuare a batterci per non lasciare sola Salis’: Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Dobbiamo continuare a batterci per non lasciare sola Ilaria Salis. Basta manganellate sugli studenti e Piantedosi risponda su questo. E’ diventato un clima non più ... ilsannioquotidiano