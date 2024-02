Preghiera del mattino del 24 Febbraio 2024 | “Rinnovami la Tua misericordia”

Preghiera del Mattino SABATO 24 FEBBRAIO 2024 ?? Lodi Sabato I Settimana di Quaresima

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore ... (lalucedimaria)

“Amami del Tuo amore” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia ... (lalucedimaria)

Una preghiera per gli operai morti: "E ora aiutiamo le loro famiglie": Una celebrazione per ricordare i quattro operai morti a Firenze, tutti legati alla comunità Palazzolese, domiciliati nella zona di via Sarioletto: un quartiere dove tanti stranieri trovano casa e dove ... ilgiorno

Preghiere nei frutteti: "Piante ormai fiorite. Se arriva una gelata addio al raccolto": Gli imprenditori: "Non c’è il piano del rischio, siamo senza assicurazioni. Costretti a rivolgerci a broker ma non conviene. Ci può aiutare solo il cielo". ilrestodelcarlino

A Sulmona fino al 3 marzo fa tappa la “Croce della Pace”: Tanti gli incontri e i momenti di preghiera previsti nelle due settimane sulmonesi. Obiettivo è condividere l'invocazione di pace in comunità ... interris