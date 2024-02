Milan | Pioli | “De Ketelaere? Maldini e Massara non avevano preso un pacco…”

Pioli: "Gasp bravo a trovare ruolo a De Ketelaere"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Obiettivo riscatto in campionato in casadopo la pesante sconfitta contro il Monza. La squadra di Stefanoè reduce dalla qualificazione agli ottavi di Europa League ed è in campo in vista della sfida contro la pericolosa Atalanta. Il pericolo numero uno si chiama De, grande ex della partita. “Denonun pacco o un bidone. In tanti in Italia hanno bisogno di un anno. Gasperini è stato bravo a trovargli una posizione più offensiva, poi ogni ambiente ha le sue aspettative e la sua storia”. Sono le dichiarazioni di Stefanoin conferenza stampa alla vigilia del match contro la compagine di Gasperini. L'articolo CalcioWeb.

