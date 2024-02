Il Rotary Club Puccini dona al Comune un defibrillatore - Il Rotary Club Puccini dona al Comune un defibrillatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) IlLucca Giacomohato all’amministrazione comunale un nuovosemiautomatico (DAE) Samartan PAD 350 P, completo di programma Forward Hearts, Software gestione dati Saver Evo e armadietto, che sarà posizionato a breve nei locali dell’Ufficio Tributi di via Bigongiari a Sant’Anna. “In questo modo – spiega l’assessore al patrimonio Moreno Bruni – aggiungiamo il ventesimoagli altri 19 già installati in diverse sedi dele nelle scuole. Dopo questazione, per la quale ringraziamo la generosità del gruppoGiacomo, la maggior parte degli uffici comunali avranno a disposizione uno strumento salva vita che ci auguriamo di non ...