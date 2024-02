Da meteora a intoccabile Pasalic ritrova il suo Milan Gasp l’ha reso SuperMario

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Non ci sarà solo Charles De Ketelaere a sfidare da ex ildomenica sera. Nell’Atalanta che sta volando, con undici vittorie nelle ultime tredici partite, sta trovando un ruolo sempre più da protagonista un altro ex rossonero, un po’ più lontano: Mariodi una sola stagione con la maglia del Diavolo, indossata quando era 21enne nel 2016-17. Era ildi Montella e l’ex Hajduk, alla sua prima esperienza italiana, fece bene, con 5 gol in 24 presenze in campionato e il rigore decisivo trasformato nella vittoria in SuperCoppa contro la Juventus nel dicembre 2016 in Qatar. Nello stesso stadio dove, sei anni dopo, avrebbe trasformato ancora una volta l’ultimo rigore decisivo: quello per la sua Croazia negli ottavi di finale contro il Giappone ai Mondiali 2022. In questo ...