San Miniato | rifiuti abbandonati nei pressi di un canale | interviene l’Arpat

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) San(Pisa), 21 febbraio 2024 – Una sostanza semi-solida abbandonata neidi un fosso campestre, col rischio di contaminazione e sversamento in Arno. La scoperta è stata effettuata dalla polizia municipale di San, che ha prontamente attivato il Dipartimento Arpat. Il personale, recatosi sul luogo in via Casciana Lari, ha verificato la presenza di una sostanza di color giallo/arancio, per un tratto di circa 50 metri lungo il fosso (a sud del sottopasso dellaFiPiLi), da cui non scaturivano particolari maleodoranze. Durante l’accertamento, il personale ha prelevato un campione della sostanza per la ricerca dei metalli. I risultati analitici non hanno evidenziato contaminanti inorganici. Il materiale analizzato presenta concentrazioni di metalli paragonabili a quelle di un terreno naturale. Gli operatori, ...