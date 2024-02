Borsa | Shanghai chiude a +0 | 97% | Shenzhen a +1 | 03%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le Borse cinesi, dopo un avvio debole, trovano la via dei solidi guadagni, pur se dimezzati dai massimi intraday. I listini prolungano la striscia positiva all'indomani del taglio di 25 punti base, al 3,95%, deciso dalla Banca centrale (Pboc) al tasso primario sui prestiti (Lpr) a 5 anni, il benchmark dei mutui immobiliari, ultimo sforzo per rilanciare l'economia in difficoltà: l'indice Composite disale dello 0,97%, a 2.950,96 punti, mentre quello disegna un progresso dell'1,03%, a quota 1.629,01.