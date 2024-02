BAE Systems cresce nel 2023 | utili lordi +9% a 2 | 68 mld gbp

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (askanews) – Il gigante della difesa BAEha ha registrato un incremento dei guadagni e del giro d’affari nel, grazie all’aumento delle commesse militari in una situazione geopolitica caratterizzata da incertezze e conflitti. Le vendite sono aumentate del 9 per cento a 25,3 miliardi di sterline (29,5 miliardi di euro), mentre anche glisottostanti prima degli interessi e delle tasse sono aumentati del 9 per cento a 2,68 miliardi di sterline (3,1 miliardi di euro). “Abbiamo ottenuto una forte performance operativa e finanziaria nele sono estremamente orgoglioso del modo in cui il nostro personale ha fornito attrezzature e servizi all’avanguardia ai nostri clienti, lavorando insieme ai partner di tutta la nostra catena di fornitura”, ha commentato l’amministratore delegato ...