Assist di Deutsche Bank al Mef | chi vuole Mps faccia presto

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gli analisti ditornano a scommettere su Mps ritenendo che il titolo "possa offrire" ai suoi azionisti "un significativo potenziale di rivalutazione" grazie ai progressi messi a segno dalla banca. Il 'target price', il prezzo a cui può puntare l'azione, viene alzato da 4,4 a 5,1 euro, una valutazione di oltre il 40% superiore alle attuali quotazioni di Borsa. I risultati del quarto trimestre, si legge nel report, rappresentano "un punto di svolta" per Siena, "il cui appeal è aumentato ulteriormente in termini di ritorno sul capitale, M&A e riduzione dei rischi". Tra i punti di forza del Monte viene indicata proprio la politica dei dividendi, che offre un rendimento cash del 7% quest'anno e superiore al 13% nel 2025, "tra i più alti tra le banche europee". Numeri, evidenziano, che rappresentano anche un "forte messaggio" a potenziali ...

Hischier krönt starke Woche unter freiem Himmel: Unter den Stürmern trafen der Schweizer Timo Meier (New Jersey Devils, vier Spiele, 1-2-3, neun Checks, fünf Blocks, +3), der Österreicher Marco Rossi (Minnesota Wild, drei Spiele, 1-1-2, vier Checks, ...

Niederlage auch in Bochum: Bayerns Woche des Grauens: Der FC Bayern München ist offiziell in der Krise. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor am Sonntag in der Bundesliga auch beim VfL Bochum mit 2:3. Es war die dritte Niederlage in Folge für die Elf ...