La Juve non vince più | fa 2-2 a Verona | l’Inter in fuga per lo scudetto con nove punti di vantaggio

(Di sabato 17 febbraio 2024) Lantus non riesce ad andare oltre il 2-2 a: per i bianconeri sono appena duenelle ultime quattro partite, l'Inter vola a +9.

La Juventus non vince più: 2-2 a Verona (e sono quattro partite senza successi) . La squadra di Allegri è in crisi. Non vince da un mese , dal 21 ... (ilnapolista)

Due punti in quattro partite sono il bottino di una squadra in lotta per evitare la retrocessione. La Juventus non c’è più e le speranze di scudetto ... (calcioweb.eu)

La Juventus pareggia 2-2 dopo essere andata per ben due volte sotto nel vantaggio contro il Verona . Quarta partita senza riuscire a vince re per i ... (inter-news)

La Juve fa 2 - 2, Alex Sandro se ne va in panchina: furia Allegri, non si è contenuto: La Juve pareggia e Alex Sandro se ne va in panchina: Allegri è una furia e non gliele manda a dire. Ecco quello che è successo

Afeltra: 'Difficile fare stadi in Italia: Juve è stata ferma otto anni prima di iniziare i lavori': Le difficoltà nel costruire stadi in Italia "La cosa reale è che in Italia servono non so quanti passaggi. Il nostro calcio, poi, si sta avvicinando più al pubblico virtuale, quello dei diritti TV, ...

Hellas Verona – Juventus 2-2 highlights e gol: la Signora non vince più! – VIDEO: Hellas Verona - Juventus highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A ...

Altro eurogol di Folorunsho, Vlahovic rimedia dal dischetto: Verona-Juve sull'1-1 al 45': La reazione della Vecchia Signora non tarda però ad arrivare e al 28' ecco il meritato ... e calcio di rigore trasformato con grande rabbia dall'attaccante serbo della Juventus. Al Bentegodi il ...

Giovanili - U15 e 16 impegnati nel derby: UNDER 16 - Domenica di derby per il Torino di mister Vegliato, reduce d un importante quanto sfortunato 3-3 contro la capolista Sampdoria in trasferta. Alle 14 di domani al Cit Turin la ...