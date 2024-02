Pensioni 2024 | Proposta di Riforma flessibile e strutturale | una controriforma Fornero

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La legge di Bilancio, specie in ambito previdenziale, ha deluso moltissimo le aspettative dei lavoratori, non ha affatto superato laed ha inasprito ulteriormente alcune misure di uscita anticipata, questo ha portato molti lettori a scrivere e ad intavolare un dibattito costruttivo sul nostro portale, che da sempre ha come obiettivo primario quello di mettere in relazione pubblico e parti sociali nonché portare le rimostarnze al Governo. Ecco che da questo continuo scambio di idee ed a seguito di alcune brillanti intuizioni del Dott. Claudio Maria Perfetto, esperto previdenziale e già autore del libro ‘ L’economista in camice’ é nato uno scambio di idee con il Signor Maurizio Gibbin, che si occupa quotidianamente di progetti di ‘Digital Transformation’ ed RPA (Robotic Process Automation), ovvero l’integrazione ...