Centinaia di video falsi per screditare l’Ucraina | l’inchiesta della Bbc sulla rete di propaganda russa su TikTok

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Migliaia di accountsu, nati con l’obiettivo di diffondere disinformazioneguerra in Ucraina: questa è la campagna di, scoperta dalla Bbc, che avrebbe addirittura avuto un ruolo nel licenziamento lo scorso settembre del ministroDifesa ucraino Oleksiy Reznikov, secondo quanto riferito dalla figlia Anastasiya Shteinhauz. Proprio lui infatti sarebbe stato preso di mira in molti deianalizzati da Bbc Verify, insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri funzionari ucraini, dipinti come avidi, ossessionati dal denaro e incuranti dei comuni cittadini ucraini o dello sforzo bellico. Contenuti da milioni di visualizzazioni, che secondo l’emittente britannica hanno l’obiettivo di minare il sostegno del mondo ...