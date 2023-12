Giulia Cecchettin | i funerali e quei padri vittime dello stesso carnerice

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 5 dicembre 2023). Un altro femminicidio, un’altra partita di calcetto di maschi contro femmine, tra femminismo e non femminismo. Nel giorno del suo funerale a Padova, con migliaia di persone accorse per l’ultimo saluto, in diretta televisiva e su tutti i siti d’Italia, ancora si discute non tanto (o non solo) dell’efferato omicidio, il cui assassino è reo-confesso e che ora si giocherà solo per determinare eventuali attenuanti, semi-infermità mentali e pena complessiva. Ancora oggi si assiste alla solita diatriba politico-ideologica sul patriarcato. Da un lato, scatta la caccia alle streghe, anzi al maschio bianco etero, descritto dal transfemminismo come il male assoluto, il nocumento dell’universo in rosa. Dall’altro, il fallo di reazione al grido di “non tutti i maschi bianchi ed etero sono cattivi”. Una diatriba delirante che, alla fine, come da ...