Atalanta-Milan | rientrerà Giroud | tornerà titolare con più voglia di prima

Salernitana - Dia, avventura agli sgoccioli: a gennaio sarà addio

Una vera magagna per Filippo Inzaghi , ex tecnico e centravanti del, il quale non può ... centrocampista della Juventus e Zortea , esterno in uscita dall'. Prima, però, ci sarà da ...

Atalanta Milan, si ferma un altro top per Gasperini! Le condizioni Milan News 24

Atalanta, Gasperini verso il Milan: "Forse recupera Kolasinac, out Toloi e Palomino" Milan News

Leao a disposizione per Atalanta Milan Scenario non impossibile: ULTIME

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha parlato a SkySport24. Ecco le sue parole sugli obiettivi dei rossoneri e sullo Scudetto Si sta tenendo la cerimonia di premiazione… Leggi ...

Gasperini ne perde un altro: Atalanta-Milan a rischio

Gasperini preoccupato per un suo giocatore, nuovo infortunio nell'Atalanta: c'è la possibilità che possa saltare la sfida contro il Milan.