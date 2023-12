Sassuolo-Roma | dove vedere la partita in tv o diretta streaming | orario e formazioni

(Di domenica 3 dicembre 2023) E’ in programma oggi, domenica 3 dicembre 2023 alle ore 18.00, la. Il match, valido per la quattordicesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Dirigerà la gara il sig. Matteo Marcenaro della sezione Aia di Genova, coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Moro. Quarto ufficiale il sig. Davide Ghersini di Genova. Al VAR ci sarà Di Bello, con Di Martino AVAR.-Lecce:lain tv olain tv e inLa ...

Alle 15.00 Fiorentina-Salernitana e Udinese-Hellas Verona (entrambe le gare saranno trasmesse da DAZN), mentre alle 18.00 andrà in scena la sfida fra Sassuolo e Roma. Alle 20.45 il big match di ...

Sassuolo-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti gli abbonati sarà necessario collegarsi all'app scaricata sulla propria smart tv e fare accesso all'evento inserendo prima le proprire ...