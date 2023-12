Mercato auto novembre 2023 | i modelli più venduti

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il settoremobilistico continua a registrare una crescita rispetto all’anno precedente, ma nonostante ciò, i dati attuali sono ancora inferiori rispetto ai livelli pre Covid. Nel mese di, sono state immatricolate 139.278, rappresentando un incremento del 16,2% rispetto allo stesso periodo del 2022. Tuttavia, confrontando i risultati con il2019, si registra un calo del 7,8%. L’aumento delle immatricolazioni Nel complesso, le immatricolazioni da gennaio adi quest’anno hanno raggiunto quota 1.455.271 unità, evidenziando una crescita del 20,1% rispetto alle 1.211.808 unità immatricolate nello stesso periodo del 2022. Ciò si traduce in un aumento di 243.500 vetture. Tuttavia, se confrontato con il periodo gennaio-2019, si osserva ancora un calo ...

Il mercato dell’elettrico stenta a decollare in Italia, con numerose problematiche che alimentano ancora una volta, nel 2023, un parco auto sempre più vecchio nel nostro Paese. Una situazione che, ...

