Bennacer | «È stato difficile stare fuori Sulla Coppa d’Africa…»

(Di domenica 3 dicembre 2023) Questa sera il Milan ha ritrovato finalmente Ismael. Dopo più di 200 giorni, l’algerino è tornato in campo al 79? minuto dopo il terribile infortunio nella semifinale di Champions contro l’Inter della scorsa stagione.ha commentato così il suo ritorno in campo a MilanTV: «Èun periodo duro, ma è passato velocemente perché ero sempre attaccato alla squadra. Ho lavorato tantissimo per questo giorno e oggi si riparte. Non ho avuto parole al mio ingresso col pubblico in piedi, non lo posso descrivere: veramente ero molto molto felice e molto molto orgoglioso. Voglio dare ancora di più per i tifosi, perché loro sono sempre qui al nostro fianco». «E’ stata dura, ma a me piace lavorare, ho lavorato tanto per essere qui oggi. Sono nei tempi che avevano detto dopo l’operazione, non sono tornato prima» ha detto a Sky il ...