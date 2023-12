Auto | a novembre mercato corre ancora | immatricolazioni +16 | 2%

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - Non si ferma ala corsa delmobilistico che in Italia con 139.278registra di nuovo un incremento a doppia cifra, pari a +16,19% rispetto allo stesso mese del 2022 che a sua volta aveva segnato +14,7%. Il dato - che comunque rappresentaun valore in calo del 7,8% su2019 - porta il totale dellenei primi 11 mesi a quota 1.455.271 unità, in crescita del 20,1% rispetto alle 1.211.808 dello stesso periodo del 2022. La differenza è di 243.500 vetture, anche se mancano all'appello oltre 321.000 unità rispetto a gennaio-2019 (-18,1%). I trasferimenti di proprietà sono stati 469.979 a fronte di 415.438 passaggi registrati a...