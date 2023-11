Sopralluogo cantieri del tronco Piemonte Terzo Valico | tempi rispettati

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 novembre 2023) ARQUATA SCRIVIA (ALESSANDRIA) (ITALPRESS) – Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, ha effettuato unquesta mattina aidi Val Lemme e Radimero deldei Giovi. L’occasione per constatare direttamente l’avanzamento dei lavori, nonostante le difficoltà emerse dalla configurazione geologica delle gallerie. “Il Governo si è impegnato per affrontare le difficoltà sulla realizzazione della più grande opera ferroviaria in Europa. I fondi saranno quelli del Pnrr e proprio questo vincolo spingerà le aziende coinvolte per procedere speditamente sulla chiusura dell’opera. Siamo all’86% dei lavori eseguiti e nei prossimi mesi saremo al 90. Manca pochissimo”, ha detto il vice ministro Rixi. “Abbiamo constatato le difficoltà oggettive e la complessità dello scavo di questa ...