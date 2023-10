Trans picchiata con calci e manganellate | sette vigili indagati Milano

Ancora un’altra aggressione omofoba. Un altro episodio che ci dimostra come l’omofobia sia sistemica e come il diritto di espressione o di pensiero ...

Sono sette gli agenti della Polizia Locale indagati, nel caso della donna transessuale di 42 anni aggredita il 24 maggio scorso a Milano. La vittima fu colpita con manganellate, calci e l'uso di spray ...Non solo i calci, le manganellate e lo spray urticante in via Giacosa, ma anche i falsi nelle annotazioni di servizio e un'ora con le manette ai polsi nella camera di sicurezza con il viso sanguinante.

Gli spintoni e i calci a Bruna, ripresi dai cellulari degli studenti dell'università Bocconi, sono presto diventati virali. Ma quel che è successo dopo il fermo della trans quarantaduenne, picchiata d ...Per le violenze Bruna, la transessuale di 42 anni fermata il 24 maggio nei pressi del parco Trotterino e condotta al comando della polizia ...