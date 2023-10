(Di martedì 3 ottobre 2023) Facciamo un gioco: aprite l’armadio e togliete un vestito su tre di quelli che avete appesi alle grucce o sistemati nei cassetti, poi li prendete e li buttate nella spazzatura. Fatto? Bene, è quello che accade con gliche non vengono venduti in negozio o nella grande distribuzione! Un terzo del totalebuttato. Con uno spreco di risorse ed economico che fa impallidire quello, già mostruoso, che si può riscontrare nella filiera alimentare dal campo alla tavola. L’indagine sullo spreco Circa un terzo della merce nuova rimane sulle relle o sugli scaffali dei negozi di modaIl dato proda un’indagine condotta indalla rivista dei consumatori K-Tipp, che ha rivelato una tendenza preoccupante in merito al settore della moda. L’inchiesta ha infatti scoperto che fino ad un terzo della merce nei negozi ...

Il caldo di quest’estate fa segnare un nuovo record . Succede in Svizzera , dove lo zero termico ha raggiunto un’altitudine di quasi 5.300 metri . A ...

Svizzera, il 30% degli abiti rimasti invenduti viene distrutto Luce

Svizzera: scontro fra treni, 30 feriti - Svizzera QUOTIDIANO NAZIONALE

San Giovanni Suergiu Due morti e 4 feriti in un incidente stradale accaduto intorno alle 10,30 sulla strada statale 195 in prossimità ... entrambi di Wellisellen, in Svizzera. Sul camper una coppia di ...Nell’incidente coinvolti anche due indiani e una coppia di altoatesini. A Teulada in programma un raduno di auto di lusso AGI – Due turisti svizzeri, marito e moglie di 67 e 63 anni, sono morti nel Su ...