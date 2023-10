Vanno allo stesso evento e si ignorano | gelo tra Conte e Schlein

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Se l'appuntamento di Area giustizia democratica a Palermo poteva fornire qualche indicazione sui rapporti frala notizia è che fra i due non tira buona aria. Si sono presentati entrambi al congresso nazionale dei magistrati che, per usare un eufemismo, «guardano a sinistra» ma in sala sono arrivati separati, prima uno poi l'altra. Scelgono la stessa fila, ma distanti, lui tutto spostato a destra, lei a sinistra di fronte al tavolo della presidenza. Siper due ore, solo alla fine si stringeranno la mano. Forse, soprattutto per, sono pesate le dichiarazioni dei giorni precedenti diche aveva definuto il Pd un partito «nervoso e arrogante» che «pontifica da una Ztl» e chiudendo ad «accordi di potere» con i dem. Nel frattempo la presenza dei due all'appuntamento ...