Messico | crolla il tetto di una chiesa | morti e feriti

Tragedia durante la celebrazione di un battesimo nella chiesa di Santa Cruz nella città di Ciudad Madero, in. Era tutto pronto per la cerimonia quando il tetto della struttura è crollato travolgendo un centinaio di fedeli. Lo riporta Leggo . Il bilancio, ancor provvisorio del crollo di 9 morti, ...E'' di tre morti, tra i quali un neonato, il bilancio ancora provvisorio del crollo del tetto di una chiesa dove erano riuniti un centinaio di fedeli a Ciudad Madero, in, nello stato di Tamaulipas. Lo riferiscono le autorita' locali, precisando che tuttavia sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei detriti e la ricerca di sopravvissuti. Secondo ...

Messico, crolla il tetto di una chiesa: almeno 9 morti TGCOM

Messico, crolla tetto della chiesa durante un battesimo: almeno 9 morti, decine di feriti la Repubblica

(ANSA) - MADRID, 02 OTT - Si è continuato a lavorare e a scavare tra le macerie delle discoteche di Murcia totalmente distrutte dell'incendio scoppiato ieri mattina all'alba e che provocato almeno 13 ...E’ salito ad almeno nove morti, 20 dispersi e 50 feriti il bilancio del crollo del soffitto di una chiesa nel nordest del Messico. Lo rendono noto le autorità, citate dai media locali… Leggi ...