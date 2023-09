Osimhen-Napoli | bufera per un video | cosa succede

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) –tra Victore il. I rapporti tra l’attaccante nigeriano e il club sono tesissimi per colpa di unpubblicato dal club sul proprio profilo TikTok e poi rimosso. “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale delsulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato”, scrive Roberto Calenda, agente del calciatore, su X. “Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor”, conclude Calenda. Su X rimbalza unche ...

scoppia il caso Osimhen in casa Napoli . La colpa? Un video pubblicato dal club dall'account TikTok ufficiale. «Quanto accaduto oggi sul profilo ...

Scoppia un Caso Osimhen al Napoli : il calciatore preso in giro sul profilo Tik Tok della squadra: l’agente minaccia le vie legali In casa Napoli ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Caso Osimhen , ...

Clamorosa polemica al Napoli dopo la comparsa sul profilo ufficiale Tik Tok della società partenopea di un video che prende in giro Osimhen per il ...

Ancora problemi in casa Napoli : nelle ultime ore l’agente di Victor Osimhen ha lasciato ai social un forte comunicato contro la società azzurra, ...

ad alta tensione : l'epilogo di una giornata che non si lascerà dimenticare facilmente. Due i punti focali del giorno: le voci insistenti dalla Francia, secondo cui Rudy Garcia ...Leggi ancheal, De Laurentiis indagato per falso in bilancio Su X rimbalza un video che ironizza sull'errore commesso daa Bologna: nel match di domenica, il nigeriano ha ...

Osimhen e l'ironia sul rigore, i TikTok che hanno fatto infuriare Calenda | VIDEO CalcioNapoli24

Video TikTok del Napoli deride Osimhen (con accuse di razzismo). L'agente Calenda: «Fatto grave» - ilNapolista IlNapolista

Clamoroso tweet pubblicato da Roberto Calenda, agente del centravanti del Napoli Victor Osimhen: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un f ...Non è un buon momento per l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, che al termine della gara con il Bologna è finito nel mirino delle critiche della tifoseria partenopea. Napoli-Osimhen, cresce la ten ...