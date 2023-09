LIVE Inter-Sassuolo 0-0 | è cominciata la partita a San Siro

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023)è l’incontro valido per la sesta giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo stadio Sandi Milano PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 20.45 Al via la, fischio d’inizio! 20.41 Le due squadre in campo, ora c’è l’inno della Serie A. 20.35 Sanfocalizzato sulla, tanti cori durante il riscaldamento per i singoli. Siamo oltre i 70 mila tifosi. 20.33 Manca sempre meno allatra, serve dare continuità ai risultati. San...