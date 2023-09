Inter-Sassuolo | le formazioni ufficiali | c’è Bastoni

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dopo Juventus-Lecce, Cagliari-Milan, Empoli-Salernitana e Verona-Atalanta, il turno infrasettimanale di Serie A prosegue questa sera con altre 3 partite:(di seguito ledel match), Lazio-Torino e Napoli-Udinese. La diretta sarà trasmessa in TV su Zona DAZN di Sky e in streaming sull’app di DAZN, con fischio d’inizio a San Siro previsto per le 20:45. Si tratta dell’11º confronto di Serie A a Milano fra nerazzurri e neroverdi, con le due squadre che si dividono equamente i precedenti. Se infatti l’ha vinto 4 sfide (fra le quali è memorabile il 7-0 del 14 settembre 2014), altrettante sono le affermazioni della compagine emiliana, mentre le altre 2 gare sono terminate in parità. La scorsa stagione,si è conclusa con ...

Martin Erlic, difensore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio del match contro l'Inter. PAROLE - "Abbiamo fatto una grande vittoria, ma c'era poco tempo per ..."

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Inter-Sassuolo. L'episodio chiave della moviola del match tra Inter-Sassuolo, valido per la 6ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Massimi.

LIVE Inter-Sassuolo 0-0: Pinamonti in fuga, Darmian salva tutto in scivolata da ultimo uomo La Gazzetta dello Sport

INTER-SASSUOLO 0-0 LIVE MATCH 5' - Palla splendida di Barella per Acerbi pronto a colpire da zero metri, Erlic salva tutto mandando in corner. 4' - Finezza di Lautaro che ...Inter-Sassuolo si giocherà mercoledì 27 settembre alle ore 20:45: info partita, probabili formazioni, Streaming Gratis e Diretta Live della Serie A ...