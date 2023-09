Alfasigma si espande negli Usa | Opa su Intercept

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – Shopping 'a stelle e strisce' per l'italiana. La società farmaceutica bolognese ha lanciato un'offerta pubblica d'acquisto per acquisire tutte le azioni ordinarie dell'americanaPharmaceuticals al prezzo di 19 dollari per azione, con un premio dell'82% rispetto al prezzo di chiusura delle azionidel 25 settembre. Un'Opa avviata interamente per cassa – si legge in una nota – che amplierà in modo sostanziale il portafoglio diin gastroenterologia ed epatologia e la presenza dell'azienda sul mercato statunitense. Il closing dell'operazione, del valore stimato in circa 794 milioni di dollari e approvata all'unanimità dai membri del Consiglio di amministrazione diche hanno preso parte alla delibera, è previsto entro fine 2023. Al ...

Per il Ceo Francesco Balestrieri "l'acquisizione di Intercept segna un'altra importante pietra miliare nel percorso di crescita di, in particolare per quanto riguarda il mercato ...In Italiasi occupa soprattutto di farmaci da prescrizione ed è conosciuta per prodotti di automedicazione e integratori alimentari. Ha sedi a Bologna e Milano, quattro siti produttivi in ...

