Uccise l’amico con un colpo di fucile | 24 anni per l’ex idraulico di Covo Domenico Gottardelli

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 settembre 2023) Ventiquattrodi carcere. Dopo quattro ore di camera di consiglio, è arrivata la sentenza per l’omicidio di Fausto Gozzini, il 61enne imprenditore di Romano di Lombardia ucciso con undidal 79ennedi, il 14 settembre 2022 a Casale Cremasco (Cremona) nell’ufficio dell’azienda della vittima. I giudici della Corte d’Assise di Cremona hanno accolto la richiesta del pubblico ministero Francesco Messina, escludendo dall’accusa di omicidio volontario l’aggravante della premeditazione. Per quanto riguarda il risarcimento dalla famiglia della vittima la Corte ha deciso una provvisionale immediatamente esecutiva di 40mila euro per la moglie di Gozzini e di 20mila euro per ciascuno dei due figli. I ...