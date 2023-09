Lecce | D’Aversa | «Angolo Juve? La deviazione di Rabiot è lampante»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 settembre 2023) Le parole di Roberto, tecnico del, dopo la sconfitta dei giallorossi contro laall’Allianz Stadium Robertoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta delcontro la. Di seguito le sue parole. EPISODI ARBITRALI – «Ladiera. Ma non voglio fare polemica per creare alibi ai miei giocatori, potevamo fare meglio. Credo che delle valutazioni siano state sbagliate, l’non c’era. Punto. Rosso Kaba? Nei miei giocatori c’è correttezza, sicuramente non era calcio di rigore ma nemmeno cartellino giallo per simulazione». PARTITA – «Penso che avremmo meritato il pareggio, potevamo fare meglio in fase di possesso. Cos’è mancato? Secondo me ...