Salernitana | Ikwuemesi in forse | speranza per Dia

Settimana di lavoro 'corta' per laque mercoledì tornerà in campo ad Empoli per il turno infrasettimanale. Sousa deve fare i conti con il rebus attacco. Dia sta meglio e, salvo sorprese, potrebbe tornare tra i convocati ma partendo dalla panchina; in forte dubbio, invece, c'è Ikwemesi che si è fermato ieri per un problema muscolare e non dovrebbe essere arruolabile. Ancora ai box Coulibaly che ne avrà per qualche settimana. Per il resto Sousa dovrà gestire le risorse disponibili, tenendo conto anche dell'ennesimo impegno ravvicinato in programma sabato contro l'Inter. Probabile la riconferma di Cabral nel ruolo di falso nueve con Kastanos e Candreva a supporto. Empoli al lavoro questa mattina all'indomani della quinta sconfitta consecutiva su cinque gare dall'inizio del campionato di Serie A e con ancora zero punti in classifica. ...