L’Inter fa 5 5 e parte la corsa a screditare | c’è chi ha già ‘paura’

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il filotto delha fatto molto felici i tifosi nerazzurri, ma anche creato malumore fra quelli delle altre società. Che – a seguito della quinta vittoria su altrettante giornate – hanno già iniziato ad appigliarsi a qualcosa di non reale. LE PRIME FOLLIE – Siamo alle solite:vince ela macchina dello screditamento. Sono bastate le prime cinque giornate di Serie A per far venire “paura” a qualcuno, ovviamente non di fede nerazzurra, che ha il timore che a maggio la squadra di Simone Inzaghi possa fregiarsi del tricolore per la ventesima volta nella sua storia. E così partono subito le frecciatine, per non definirle vere e proprie invenzioni. Si era già visto un assaggio nel derby, con dichiarazioni folli come quelle di Stefano Pioli (le partite non durano quattro minuti, ma novanta più recupero) o con numeri che non ...