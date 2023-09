Tennis | Jannik Sinner si prepara a Montecarlo | obiettivo ATP Finals

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023)torna a dare “segnali di vitalità” dopo le questioni legate alla sua assenza nella settimana di Coppa Davis 2023 a Bologna. La defezione dell’altoatesino ha fatto parlare anche troppo e ilta italiano non ha mai risposto anche alla forte contrarietà manifestata da addetti ai lavori e non. L’del 22enne di San Candido è molto chiaro: essere alle ATPe cercare di scalare ulteriormente la classifica mondiale. Attualmenteè n.7 ma, tenuto conto dei problemi fisici di Holger Rune (n.4) e di Stefanos Tsitsipas (n.5), ci sono chance per dare l’assalto alla posizione n.4 e concludere l’anno in questo modo, cosa che non è mai riuscito ad alcun rappresentante nostrano della racchetta, in quanto Adriano Panatta e Francesca Schiavone (n.4 del mondo nel ...