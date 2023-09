Sofia celebra il centenario di Italo Calvino con una mostra di pannelli con le copertine dei suoi libri

(Di giovedì 21 settembre 2023)ildicon unadisulledeiUnadi noveintitolataqui e altrove è stata inaugurata martedì dall’Ambasciatore italiano in Bulgaria Guiseppina Zarra e dalla Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura in Bulgaria Maria Mazza. La, che illustra ipiù

...Elements racconta la storia di donne che hanno dato una svolta radicale alla propria vita e... Lorenzo Cefis Producer: Carlotta Grimaldi eLahmar Regia: Iacopo Carapelli Fotografia: Karim ......Elements racconta la storia di donne che hanno dato una svolta radicale alla propria vita e... Lorenzo Cefis Producer: Carlotta Grimaldi eLahmar Regia: Iacopo Carapelli Fotografia: Karim ...

Griselda serie tv Netflix con Sofia Vergara: foto ufficiali e spoiler Velvet Mag

Continua l'avventura di Luca Covino a "Caduta Libera", Gerry Scotti lo celebra: "E' un grande campione" ForlìToday

Sofia celebra il centenario di Italo Calvino con una mostra di pannelli sulle copertine dei suoi libri Una mostra di nove pannelli intitolata Calvino qui e altrove è stata inaugurata martedì dall’Amba ...Sophia Loren compie 87 anni, ma come sta In un giorno di grande festa come quello del suo compleanno ecco cosa sappiamo sulla sua salute ...